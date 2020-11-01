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حوادث

النيابة توجه تهمة حيازة سلاح للمجني عليه في «مذبحة الشرابية»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
المجني عليه في مذبحة
المجني عليه في مذبحة الشرابية
حسام التمساح
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باشرت نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيقات مع المجني عليه في مذبحة الشرابية والتي راح ضحيتها شقيقين على يد مسجل خطر بسبب خلافات الجيرة، ووجهت النيابة للمجني عليه تهمة حيازة سلاح أبيض والتشاجر مع المتهم.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

والمجني عليهما "س. م" ميكانيكي، وشقيقه "س.ع" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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