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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 607 شباب وإصدار 595 شهادة مزاولة مهنة بأسيوط

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 607 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2318 شابًا، فضلا عن إصدار 595 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه ًخلال شهر سبتمبر الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحًا لـ 38 عاملًا بمبلغ 73 ألفا و769 جنيها لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 30 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1485 منشأة وعقد ندوتين توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 6 شكاوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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