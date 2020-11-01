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مصر

«القوى العاملة» تشارك 120 مصريا في حفل «عيد ميلاد» بالإمارات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتواصل مع ما يقرب من 120 مصريا حضروا ميلاد إحدى سيدات الجالية في إطار التواصل مع الجالية المصرية وأبنائها، التي يدعو إليها دائما وزير القوى العاملة محمد سعفان وعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، لتحقيق الترابط الأسري ممتد الجذور، وهو الحبل الوطيد بين مصر والمصريين من خلال تمسكهم بمبادئهم وعاداتهم التى تجلت فى حفل عيد الميلاد الذي أقامته نهاد من سيدات الجالية.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن المحتفى بها حافظت علي الأصالة والروح والأغاني المصرية الشعبية التي تردد في أعياد الميلاد، وكانت فرصة للتواصل مع الجالية وتزويدهم تليفونات مكتب التمثيل العمالي للتواصل والاطمئنان على كل ابنائنا وفتح قنوات تواصل معهم ومشاركتهم مناسباتهم لرفع روحهم المعنوية خاصة بعد انتظام العمل وعودة الحياة من تداعيات فيروس كورونا.

وغادر الجموع الحفل ممتنين بحسن الاستضافة، وحرصت الجالية على التقاط صورة جماعية لهذه الاحتفالية.

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