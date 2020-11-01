ندوات مجانية عن الإقرارات الضريبية الإلكترونية للممولين والمحاسبين

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعقد سلسلة من الندوات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا في كل فروع مراكز التدريب التابعة للمصلحة بجميع المحافظات، أو من خلال الندوات التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، وذلك في إطار تقديم المصلحة كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة.وأضاف عبد القادر - في بيان اليوم الأحد - أن المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم إلكترونيا، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.بدوره، أكد محمد عبد الصمد الورداني رئيس قطاع التدريب الضريبي (دخل) أنه بناء على قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بأن يقدم الشخص الطبيعي إقرار٢٠٢٠ إلكترونيا وإلغاء الإقرار الورقي، عقد قطاع التدريب حوالي 65 ندوة للعاملين بالمصلحة وتدريب حوالي 920 من العاملين بالإضافة إلى عقد حوالي 8 دورات للممولين لتعريفهم بالمنظومة الجديدة للإقرارت الإلكترونية.وأضاف رئيس قطاع التدريب الضريبي أنه تم مخاطبة عدة جهات مثل الغرف التجارية والنوادي وجمعيات رجال الأعمال؛ للتنسيق معهم لعقد ندوات للممولين بأعداد كبيرة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية كما تم الاتفاق مع النادي الأهلي واتحاد الصناعات وغيره من مؤسسات المجتمع الضريبى لعقد سلسلة من الندوات.وأوضح أن القطاع يتبعه 20 فرعا على مستوى الجمهورية وجميع الفروع جاهزة للعمل، كما يوجد عدد كافي من المحاضرين المدربين على شرح المنظومة الجديدة للإقرارات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ أكثر من 300 ندوة لشرح هذه المنظومة وسوف يكون 75% منها لجموع الممولين.وقال إنه تم نشر إعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة على شبكة الإنترنت وكذلك على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، يدعو جموع الممولين لحضور ندوات مجانية لشرح منظومة الإقرار الضريبي المميكن، لافتًا إلى أنه بالفعل تلقى قطاع التدريب العديد من طلبات الاشتراك في الندوات على مستوى الجمهورية، وجاري تحديد مواعيد وأماكن تنفيذ هذه الندوات.وأشار إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من ممولين، ومحاسبين، موضحًا أنه على من يرغب بالاشتراك من جمهور الممولين والمحاسبين تسجيل بياناته باتباع أحد الخطوات التالية إما التسجيل من خلال الرابط التالي:https:docs.google.comformsde1FAIpQLSc6qBKhaJLtyVOB8f6z8kAUIv-9WZKc66OjlnomfqBYSHRtigalreadyrespondedأو الاتصال على الرقم (01553471843) تليفونيا وواتساب، أو الاتصال بالرقم المختصر 16395 لمعرفة عنوان وتليفون أقرب مركز تدريب ضريبي " دخل ".وفي سياق متصل، أكدت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم حاليًا بالإضافة إلى الندوات الخاصة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، بتنظيم ندوات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر القادم بمشاركة 134 شركة، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الندوات بالتنسيق بين قطاع التدريب الضريبي، ووحدة الإعلام بالمصلحة، يتم تغطية هذه الندوات إعلاميًا على أوسع نطاق لكي يتحقق الوعي الضريبي.وأوضحت أن هناك دعما كبيرا يقدمه قطاع التدريب الضريبي لتنظيم هذه الندوات وتوفير كافة الوسائل المساعدة للعملية التدريبية، وتدريب المحاضرين، لافتة إلى أنه تم مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والغرفة الأمريكية، والغرفة الفرنسية، جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية، ومجلس الأعمال الكندي، واتحاد الصناعات، وغيرها من مؤسسات المجتمع الضريبي للتنسيق لتنظيم ندوات مشتركة للتوعية بمنظومة الإقرارات الضريبة الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية.وأكدت حرص المصلحة على نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التي تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكتروني للمصلحة، والصفحة الرسمية لها على الفيسبوك، مضيفة أنه يتم عمل فيديوهات توعية على القناة الرسمية للمصلحة على اليوتيوب مثل فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى فيديوهات عن محاور التطوير المختلفة التي تشهدها المصلحة، وعن الفاتورة الإلكترونية.