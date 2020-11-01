أبطال «الهيبة-الرد» يكشفون تفاصيل الجزء الرابع قبل عرضه

ديمة قندلفت.. انتقام بدم بارد

منى واصف.. حزن لا ينتهي إلاّ إذا!

سعيد سرحان.. أحد أضلع العائلة والكتابة

المخرج سامر البرقاوي.. الرد في أكثر من اتجاه

سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها "جبل" بأعجوبة، وقرّر أن يظل في "الجرود" تاركًا خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق، ضمن هذه الأجواء، تنطلق أحداث الموسم الرابع من "الهيبة- الرد" مع النجم تيم حسن، ومن تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية، وتحت إدارة المخرج سامر البرقاوي، والذي يُعرض على منصّة "شاهد VIP" ثم على شاشة MBC4.تسود الفوضى والتوتر مختلف أنحاء الهيبة، إثر غياب كبيرها، إلى حين دخول نمر السعيد إليها، حيث يستقبله الأهالي بالحفاوة والترحاب، وهنا، تظهر رانيا ابنة جمال في القرية، الذي تمت تصفيته بإيعاز من أبناء أخته (أم جبل)، لترسم بعودتها علامات استفهام غير واضحة.لا تخفي "ديما" قندلفت أن "رانيا آتية بهدف الانتقام، هي شابة قوية، عدائية، متماسكة، وتضع نصب عينيها هدفًا واحدًا، وهو تصفية الحساب مع من قتلوا والدها جمال"، مشيرة إلى "أنها تستعمل الجميع في انتقامها، وتتعاون مع نمر السعيد بما يفيد مخططها لتحقيق مصلحة مشتركة بينهما، ولكل منهما غاياته على الطريق نفسه"، وتضيف "قندلفت" أن "ثمة مشاهد تجمع رانيا وجبل على كل المستويات، بلحظات مختلفة ومراحل عدة، وكل مرة المشهد يحمل شيئًا، ومشاعر متناقضة". وتردف بالقول أن "نوع الأدوار التي أحبها تقديمها مكرسًا في هذا العمل، دور غني، عوالمه الداخلية ثرية، صراعات كل الوقت مع نفسها نرى كيف يترجم مع الشخصيات الأخرى".وتضيف قندلفت في تصريحات صحفية أن "اسم "الهيبة" جذبني، فهو عمل جماهيري، ناجح، ما يجعلني أضمن الوصول إلى شريحة واسعة قبل التصوير، لكن القسم الآخر يقع على عاتقي ويرتبط بتفاصيل الدور، وكيفية تقديمه". وبلهجة ملؤها الثقة، تقول أن "المخرج سامر البرقاوي والمنتج صادق الصباح، أرادا أن يكتب العمل لديمة قندلفت". وبطبيعة الحال، لا تخفى إمكانات هذه الممثلة في تقمص شخصياتها ببراعة نادرة، وهو ما سيلمسه المشاهد في الحلقات تباعًا".من جانبها، تشير الممثلة القديرة منى واصف إلى أن "شخصية ناهد عمران، تتأثر بنهاية أحداث الجزء الثالث، التي فرضت ظرفًا استثنائيًا على العائلة، فيه قهر أكثر وحزن أكبر، حزن تدفع ثمنه العائلة كلها". وتوضح قائلة أن "الشخصية تتأثر بكل المشاكل التي تحدث معها في الجزء السابق، فهي في النهاية الأم، وهي القائد بعد وفاة سلطان شيخ الجبل، ولها تأثير على العائلة كلها وكلمتها مسموعة". وتردف بالقول أن "ناهد عمران ليست امرأة عادية، هي الأم بحنانها وقسوتها وجبروتها، أم بكلّ ما للكلمة من معنى".وتغوص واصف بالحديث عن بعض الحلقات الجديدة، فتقول أن "الحزن على ما حصل وعلى بعد جبل هو سيد الموقف، حزن طاغ يجعل العائلة كلها تشعر بالكآبة، وسنرى تطورات غير متوقعة من ناهد خصوصًا مع دخول رانيا ابنة أخيها في المشهد، خصوصًا أن هذا الأخ قتل بإيعاز منها، ولن يعود الفرح إلى المنزل إلا عند عودة من أخذه معه ورحل".من جانبه، يلفت سعيد سرحان أن "من الطبيعي أن تكون انطلاقة شخصية علي داخل السجن، نتيجة ما ارتكبه في نهاية الموسم الماضي"، لافتًا إلى أن "الأحداث ستكمل بتصاعد درامي كبير، وسيبني علي شبكة علاقات مختلفة كليًا"، ويوضح أن "رد فعل شاهين إثر مقتل والده ستكون مفصلية في العلاقة بينهما، وخروجه من السجن في لحظة ما ضمن السياق الدرامي بتوقيت معين، سيقلب الموازين"، ويضيف أن "علي هو أحد الأضلع الأساسية للعائلة، وجزء مهم من حياة جبل".وفي موازاة دوره في العمل، كان لسعيد سرحان دورًا آخر في العمل، حيث كان أحد أفراد ورشة الكتابة، ساهم في رسم تفاصيل وأحداث الشخصيات، ورسم أحداثًا تشويقية في رحلة علي بين الجدران، وكيفية مواجهته للمؤامرات والمحاولات المستمرة لتصفيته.أما المخرج سامر البرقاوي وهو عراب العمل، فيوضح أن "الردّ عنوان يحمل أكتر من تأويل لكي لا يتحدد منذ الآن ضمن سياق محدد، فالردّ ستحمله كل شخصية على رأسها شخصية جبل بعد نهاية صادمة قلبت حياته، ونبدأ الجزء الرابع لنكتشف أين وصلت العائة إثر الحدث الكبير". ويلفت البرقاوي إلى أن "أكثر من كاتب تعاقبوا على كتابة "الهيبة"، وهو مسلسل يمتد على أجزاء، يضم شخصيات اتجاهاتها واضحة، لكن ما يمكننا أن نتحدث عنه في هذا المجال هو استخدام أسلوب جديد بالتصوير، وحبكة درامية أكثر تشويقًا، وشكلًا مغايرًا للأحداث يحققه كاتب يدخل أسلوبه وطريقته في رسم الخطوط الدرامية.ويغوص البرقاوي في تفاصيل بعض الشخصيات ليقول أن "رانيا لديها ردها الخاص بها"، معتبرًا "أنها ستكون مؤثرة ومتأثرة بالأحداث، وستكون جزء من لعبة الانتقام، وكذلك شخصية نمر السعيد التي ستكون حاضرة بقوة في مختلف مفاصل الجزء الجديد، وتخلق توترًا لعائلة جبل شيخ الجبل".يُعرض الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة- الرد" اعتبارًا من اليوم الأحد، على منصّة "شاهد VIP" أولًا، ثم على شاشة MBC4 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،.المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن، ديمة قندلفت، منى واصف، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، أويس مخللاتي، نزيه يوسف، ناظم عيسى، ختام اللحام، جان دحدوح، ليلى قمري، أسعد حطاب، ولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.