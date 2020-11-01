الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بإغلاق طرق "سفاجا-سوهاج"، "القصير-قفط"، مع استمرار الإغلاق لطريق "رأس غارب-الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وأهابت المحافظة المواطنين توخي الحذر حفاظا علي سلامتهم.وشهدت بعض المناطق بمحافظة البحرالأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة بطريق "الشيخ فضل- رأس غارب"، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، كذلك بعدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم.كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخى الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.