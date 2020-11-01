مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة بإقليم «هيرات»

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة شخصين آخرين في انفجار قنبلة بإقليم "هيرات".ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة الإقليم عبد الأحد والي زادة إن القنبلة كانت مثبتة بدراجة نارية، وتم تفجيرها بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.من جانبهم، قال شهود عيان إن عشرات المتاجر والمنازل المجاورة قد تضررت من الانفجار.. فيما لم تعلن أي جماعة أو جهة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.