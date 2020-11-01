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جامعة الإسكندرية تدخل بتخصصات علمية ضمن تصنيفي «التايمز» و«QS»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن نتائج التصنيف العالمي "تايمز للتعليم العالي في التخصصات THE" على مستوى العالم لعام 2021 تم إعلانها مؤخرا، وأوضح التقرير أن جامعة الإسكندرية أدرجت في خمس تخصصات مختلفة، هي العلوم السريرية والصحة في المرتبة (301 – 400) عالميًا، وفي علوم الحاسب الآلي في المدى (501 – 600)، وفي كلا من الهندسة وفي علوم الحياة حيث شغلت مرتبة في هذين التخصصين (601 – 800)، وفي العلوم الطبيعية في المرتبة (801 – 1000).

وأضاف جابر، أن نتيجة ترتيب جامعة الأسكندرية في تصنيف "الجامعات بالتخصصات" QS البريطاني الصادر لعام 2021 قد صدرت أيضًا، وأوضح أن الجامعة قد أدرجت في عشر تخصصات بيانها كالتالي: في هندسة البترول (51 – 75)، وفي العلوم الصيدلانية بالمرتبة (151 – 200)، وفي الهندسة الكهربية والإلكترونيات (201 – 250)، وفي العلوم الزراعية والغابات (251 – 300)، وفي التخصصات الأتية العلوم الطبية، وفي الهندسة الكيميائية، وفي الهندسة الميكانيكية، وفي علوم الحاسب الآلي والمعلوماتية (301 – 350)، وفي الكيمياء (401 – 450)، وفي العلوم البيولوجية (451 – 500).

وأشار إلى أن جامعة الأسكندرية بدأت في الدخول في الجيل الثالث للجامعات، حيث أنشأت أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية، لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية. كما قامت بإنشاء شركة ناشئة لتسويق مخرجات البحث العلمى، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتشجيع الابتكار وتحفيز المعرفة والبحث العلمى لنشر ثقافة العلوم والابتكار فى مجتمع الصناعة والأعمال.

وتابع أن الجامعة تقدم الدعم الفني لمجلات الجامعة وتوجه الدعوة للخبراء من داخل وخارج البلاد للاستعانة بهم في رفع مستوى المجلات التي تتبع المعايير العالمية والمنشورة باللغتين العربية والإنجليزية على منصتي النشر الهولندية Elsevier والأمريكيةWeb of Science، وتعقد ورش عمل لرؤساء تحرير مجلات الجامعة لمعرفه كيفية أن تصبح مفهرسة عالميًا Indexation، علمًا بأنه تم إدراج مجلة كلية الهندسة ضمن المجلات المفهرسة في دار نشر Elsevier، ورفع 4 مجلات من كليات ومعاهد وجمعيات علمية تابعة لجامعة الإسكندرية على منصة بنك المعرفة المصري EKB، بالإضافة إلى رفع 23 مجلة في التخصصات المتنوعة على منصة جامعة الإسكندرية.

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