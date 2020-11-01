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عالم

السودان: استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة
مروة عنبر
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من المقرر أن تستأنف مفاوضات سد النهضة، اليوم الأحد، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، وفقا لما كشفته الحكومة السودانية.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قالت في بيان رسمي لها أمس، إن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ستستأنف اليوم الأحد بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.

ومن المنتظر أن تعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة، وفقا لما نقلته العربية.

يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، كان عقد الأسبوع الماضي، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وذلك من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

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