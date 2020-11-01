مصرع شاب صدمه قطار بكفر الدوار في البحيرة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد أمام قرية اليمنية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وصول "محمد أحمد محمود، 38 سنة" ونُقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وبالنتقال وبالفحص تبين أنه أثناء عبوره السكة الحديد أمام قرية اليمنية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار صدمه القطار القادم من الإسكندرية.وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.