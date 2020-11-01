افتتاح 4 مدارس جديدة بـ32 مليون جنيه في كفر الشيخ

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، 4 مدارس إنشاء جديد، بتكلفة 31 مليون و700 ألف جنيه، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.والمدارس المقرر افتتاحها هي "الوزارية لغات تجريبية" 14 فصلا على مساحة 2100 مترا، بتكلفة 9 ملايين جنيه ونصف، "كوبري الزاوية" للتعليم الأساسي مكونة من 11 فصلا، على مساحة 2450 مترا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، "القادسية" إعدادي ثانوي تضم 15 فصلا، على مساحة 3465 مترا بتكلفة 7 ملايين ونصف جنيه، "الرصيف" الرسمية لغات، تضم 14 فصلا على مساحة 2400 مترًا، بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه.وأكد اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ، ستشهد المحافظة افتتاح 30 مدرسة خلال المرحلة المقبلة، فقبل بدأ الدراسة تم افتتاح 5 مدارس، وسيتم افتتاح 10 مدارس خلال الأسبوع الجاري، وسيتم افتتاح 20 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول.