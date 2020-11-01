الجزائر تبدأ التصويت على تعديل دستوري جديد

فُتحت مراكز الاقتراع الأحد في الجزائر أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" وتلبية تطلعات "الحراك" حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة.وسيتم إغلاق مركز التصويت عند الساعة 7 مساء لهذا الاقتراع الذي ستكون نسبة المشاركة الرهان الوحيد فيه، ويجري في غياب مطلق المبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يجري في أحد مستشفيات ألمانيا "فحوصا طبية متعمقة" بعد الإعلان عن الاشتباه بإصابة أشخاص في محيطه بكورونا.