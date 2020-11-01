بدء صرف معاشات شهر نوفمبر

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر نوفمبر، حيث استقبلت منافذ الصرف أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى.وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.من جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنه سيتم صرف استحقاقات أصحاب المعاشات التأمينية، دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.وأضاف أنه سيتابع التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف.