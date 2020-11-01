«فساد بطرس غالي» و«أحداث مسجد الفتح».. أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة 11 متهماا بالتخابر مع "داعش ليبيا"

- إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث مسجد الفتح

- إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بفساد الجمارك

- إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف جامعة الأزهر

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها محاكمة 11 متهما بالتخابر مع داعش ليبيا، محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك، محاكمة 8 متهمين بأحداث مسجد الفتح.تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.كما شملت الجرائم المنسوبة لهم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات اليوم الاحد محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح".وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني اليوم الأحد، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.أسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا، رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها خزانة مصلحة الجمارك.تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمه متهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر".وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة وإشاعة الفوضى.