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مصر

«مصر للطيران» تسير 48 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 48 رحلة جوية إلى كل من الرياض، تورونتو، بيروت، بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، روما، ميونيخ، فرانكفورت، ميلانو، جدة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، عمان، الدمام، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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