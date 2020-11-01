تجديد حبس قاتل «شهيد الشهامة» أثناء الدفاع عن ابنه شقيقته بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل موبايلات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل لاعب ملاكمة، في أثناء دفاع الثاني عن ابنه شقيقته عقب معاكسة الأول لها بالشارع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف محمولة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابة أحدهما.علي الفور انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أثناء جلوس كريم إبراهيم، 20 سنة، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بالمدعو أ.ع.ع، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته.كشفت التحريات أن المجني عليه وبخ المتهم لمعاكسته الفتاة، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل المتهم سلاح أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، علي الفور تم عمل كمين والقي القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.وقال مصدر طبي إن المجني عليه حجز عدة أيام داخل المستشفى الأميري بمنطقة محطة الرمل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتدهور حالته الصحية، وتفشل جميع محاولات إنقاذه.