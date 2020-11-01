ترحيل الطفل المتهم بصدم رجل مرور للنيابة

كشف مصدر أمني، عن أنه سيتم ترحيل الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين إلى نيابة الطفل بمنطقة القاهرة الجديدة للتحقيق معه، عقب تسليمه أمس لقسم شرطة البساتين.وأوضح المصدر، أن الطفل يدعى "أحمد، 14 سنة"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين في منطقة المعادي الجديدة،مضيفا أن الواقعة تمت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، مشيرا إلى أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره قامت والدته بتسليمه إلى قسم الشرطة.وبمناقشة الطفل أقر أن السيارة كانت ملك لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.ونجحت أجهزة الأمن فى القبض الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة.وتمكن رجال مباحث البساتين بقيادة المقدم أحمد فرج، من ملاحقة المتهم والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.