هولندا تتجاوز 357 ألف إصابة بكورونا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 357 ألفا و640 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت العاصمة أمستردام، وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7459، في حين تعافى من المرض حتى الآن 5882 من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 نحو أسبوعا.