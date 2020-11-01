سقوط أمطار خفيفة على بني سويف (صور)

شهدت مدينة بني سويف، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ولم تؤثر الأمطار المتساقطة على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة، وجامعة بني سويف، انتظاما في الدراسة دون وجود أية عوائق تمنع انتظامها.وفى سياق متصل، تفقد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الحملة المركزية للتأكد من كفاءة وجاهزية السيارات والمعدات إستعدادا لموسم الشتاء وتحسبا لسقوط أمطار.