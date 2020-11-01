في اليوم العالمي لـ«النباتيين».. 6 فوائد للنظام الغذائي النباتي

- صديق للبيئة:

- تقليل الالتهابات:

- صحة قلب أفضل:

- مناعة أفضل:

- تقي من السرطان:

- إدارة مرض السكري من النوع 2:

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للنباتيين الذي يتم الاحتفال به سنويًا فى 1 نوفمبر ويتم الاحتفال بهذا اليوم لنشر الوعي حول فوائد أسلوب الحياة النباتية وتشجيع الآخرين على إجراء التغيير.ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فيما يلي الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي نباتي وهى:النظام الغذائي النباتي أكثر صداقة للبيئة، حيث يقلل من تناول الأطعمة الحيوانية ويساعد في الحفاظ على الاستدامة.اتباع نظام غذائي نباتي قد يساعد في تجنب مخاطر الالتهابات، والنوبات القلبية.أثبتت العديد من الدراسات أن استهلاك اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة القلب، على العكس من ذلك، من المعروف أن تناول الفاكهة والخضروات يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات "D، C، والمعادن مثل الزنك التي تقوي المناعة.أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم معدل إصابة منخفض بالمرض.أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي النباتي أفضل في المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع 2، بسبب احتوائه على كثير من الألياف التي توجد في الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، والتي تشكل عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي النباتي دورًا في ذلك.