إيطاليا تسجل تتجاوز 679 إصابة بكورونا

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 679 ألفا و430 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 38 ألفا و618، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 289 ألفا و426.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعا.