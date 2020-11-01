424 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 17 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 92 ألفا و13 حالة.وأضاف أنه تعافى حتى الآن 86 ألفا و773 حالة من الفيروس، وهناك 4442 حالة نشطة في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا 798 حالة.