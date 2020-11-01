24 ألف إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 23921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد - بأن معدل دخول المستشفيات بلغ 673 حالة يوميا بنسة 80%، وتم إدخال 6187 شخصا إلى المستشفى بسبب (كوفيد-19) بنسة 9%، ونقل 1057 في العناية المركزة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 547 حالة دخول جديدة (85%) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المعهد أنه تم تسجيل 138 وفاة يوميا، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 11 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء في بلجيكا.يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في بلجيكا لتبلغ 392.258 إصابة بينها 11 ألفا و308 وفيات بنسبة 2.9% تقريبا في البلاد.