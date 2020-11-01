جنوب أفريقيا تسجل نحو 2000 إصابة بكورونا

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 773 ألفًا و912 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و230 حالة وفاة.