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محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
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أعلنت وزارة صحة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، تسجيل 218 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 399 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2541 حالة خلال الساعات السابقة، بينما هناك 176 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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