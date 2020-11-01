أستراليا تسجل «صفر» إصابات جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الأحد، إن بلاده شهدت يوما بدون أي حالات إصابة انتقلت محليا بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال "هانت" إن هذه الأرقام تمثل المرة الأولى منذ 9 يونيو التي لم يتم فيها تسجيل حالات انتقال مجتمعية في جميع أنحاء أستراليا.وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن البيانات المجمعة لم تأخذ في الاعتبار حالة اصابة واحدة انتقلت محليا مسجلة في سيدني بعد الموعد النهائي للإبلاغ مساء السبت، والتي سيجري تضمينها في أرقام اليوم التالي.وفي فيكتوريا، التي كانت بؤرة تفشي العدوى في أستراليا خلال الأشهر القليلة الماضية، لم تسجل أي حالات جديدة أو وفيات جديدة، وفقًا للبيانات التي تم جمعها خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية الصادرةعن هيئة الصحة بالولاية.وتم هذا الأسبوع رفع قواعد الإغلاق الصارمة التي جعلت سكان مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا يخضعون للأوامر بالبقاء في المنزل لمدة 112 يوما.ومنذ أن بدأ الوباء، سجلت أستراليا حوالي 27 الف حالة إصابة وما يزيد قليلًا عن 900 حالة وفاة.