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أوبرا الإسكندرية تستعد لاستقبال أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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استعدت دار أوبرا الإسكندرية لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، والذي يقام فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر حيث تستضيف دار اوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي وهم:« الفنان مدحت صالح- الفنان على الحجار- الفنان محمد الحلو- الفنانة نادية مصطفى- الفنان احمد إبراهيم- عازف الكمان جهاد عقل- الفنان أحمد سعد» بالإضافة الى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وتقام الحفلات وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وذكرت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجًا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وشددت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأضافت أن مهرجان الموسيقى العربية أحد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

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