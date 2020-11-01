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الثقافة

«لسه فاكر» عاشر عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:54 ص
مسرح بيرم التونسي
مسرح بيرم التونسي
ايهاب مصطفى
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يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض المسرحى "لسه فاكر" فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت 5و6و7 نوفمبر الجارى، وهو العرض العاشر والأخير لعروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى.

العرض إنساني رومانسي يقدم ف إطار كوميدي ساخر، ويتحدث عن رجل يخرج من السجن بعد أن ظلم من حبييته، ويقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع البنات فى إطار إنساني، وما مر به منذ مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن.

"لسه فاكر" تأليف محمد مرسي، إخراج سامح الحضري، البطولة للفنانين "أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروف، إسلام صلاح، مصطفي الشعرواي"، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، مساعدو الإخراج: تالي متولي وميلسا رأفت، مخرج منفذ أكرم نجيب.

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