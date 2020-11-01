غلق طريق «سوهاج - سفاجا» بسبب الطقس السيئ

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فجر اليوم الأحد، غلق طريق سوهاج المتجه إلى سفاجا بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة مما قد يسبب إعاقة الحركة المرورية.وأهابت "المرور"، فى بيان لها، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وفي وقت سابق، أغلقت كانت "المرور"، أمس، طريقى "المنيا – رأس غارب"، وطريق " الشيخ فضل اتجاه رأس غارب "، لوجود أمطار ورياح شديدة أعاقت حركة سير السيارات.