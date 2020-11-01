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سجناء أرجنتينيون يحتجزون رهائن احتجاجًا على حظر الزوار

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:41 ص
سجناء أرجنتينيون
سجناء أرجنتينيون يحتجزون رهائن
وكالات
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بدأ السجناء في ستة سجون على الأقل بالأرجنتين احتجاجات ضد حظر الزوار وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وأفادت قناة "تي إن" التليفزيونية بأن سجناء في منشأة عقابية بسان مارتن بالقرب من العاصمة بوينس آيرس احتجزوا ثمانية ضباط كرهائن.

وفي مركز اعتقال لوماس دي زامورا، احتجز السجناء خمسة حراس كرهائن وتم إطلاق سراح جميع الرهائن في وقت لاحق بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجن.

واعتبارا من 14 نوفمبر، سيجري السماح للأقارب بزيارة ذويهم في السجن ومع ذلك، يجب مراعاة لوائح النظافة الصارمة.

وتم تعليق الزيارات منذ منتصف مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.

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