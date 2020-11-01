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عالم

الخارجية الألمانية: نسعى لـ«اتفاق جديد» مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:20 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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يسعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للبحث عن أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر من خلال اقتراح "اتفاق جديد".

وصرح ماس لصحيفة "تاج شبيجل آم سونتاج" الألمانية اليوم الأحد "سنتعامل مع واشنطن بسرعة بعد الانتخابات بمقترحات - ونقترح" اتفاقًا جديدًا عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف ماس أن هناك حاجة إلى فهم مشترك جديد "لقواعد اللعبة" العالمية.

وقال ماس "مستقبل العالم سيبدو مدمرًا إذا لم نتعامل بشكل مشترك مع القضايا الكبرى في عصرنا".

كما اشتكى وزير الخارجية الألماني من الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماس "كان علينا أن نسمع أن ترامب أشار إلى الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي في آن واحد على أنهم أكبر خصوم الولايات المتحدة. ويجب أن ينتهي هذا".

ورفض ماس التعليق على ما إذا كان يريد فوز ترامب أو منافسه جو بايدن في الانتخابات.

وقال "سيكون خطيرًا إذا كنت، بصفتي وزيرا للخارجية، سأضع رغبات شخصية لنتائج الانتخابات في دول أخرى"، مضيفًا أنه ليس قرار ألمانيا وإنما انتخابات ديمقراطية للأمريكيين.

وتابع " ومن ثم سيتعين علينا التعامل مع كل نتيجة انتخابات".

وفي الوقت ذاته، زعم ترامب يوم السبت أن دولا مختلفة بما في ذلك ألمانيا تأمل في أن يخسر الانتخابات.

وقال ترامب لمؤيديه في مؤتمر لحملته الانتخابية في ريدينج بولاية بنسلفانيا "الصين تريدني أن أرحل. إيران تريدني أن أرحل. ألمانيا تريدني أن أرحل".

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