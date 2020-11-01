اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا فى إسبانيا

ندد رئيس الوزراء الإسباني بسلسلة احتجاجات شابتها أعمال عنف في عدة مدن بأنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بعد بدء سريان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تصدت شرطة مكافحة الشغب لعشرات المحتجين الذين أضرموا النار في صناديق قمامة بطريق جران بيا الرئيسي في مدريد.وفي برشلونة ثاني أكبر مدن إسبانيا، رشق محتجون الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى في ثاني ليلة من الاضطرابات.وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث "فقط بالشعور بالمسئولية والوحدة والتضحية سنتمكن من هزيمة الوباء الذي يدمر كل الدول. لا يمكن التسامح مع العنف والسلوك غير العقلانية الذي تنتهجه جماعات صغيرة".وكانت إسبانيا، وهي واحدة من أشد الدول تضررا بالفيروس، فرضت مؤخرا حالة الطوارئ حتى مطلع مايو أيار لتمنح المناطق سندا قانونيا لفرض حظر التجول وتقييد السفر في إطار مساع لوقف الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس.