كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 ألفًا و635 شخصًا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الإصابات الجديدة شملت 101 إصابة محلية و23 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتعافي 46 مريضًا إضافيًا من «كوفيد-19» بصورة تامة ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض 24 الفًا و357 حالة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.كما رصدت السلطات الصحية في البلاد حالتي وفاة اضافيتين من «كوفيد-19» ليبلغ إجمالي عدد المتوفين من المرض 466 شخصًا.