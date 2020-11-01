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منوعات

نقل مدرسة عمرها 85 عامًا بواسطة منصات هيدروليكية متحركة بالصين ( فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:07 ص
نقل مدرسة
نقل مدرسة
وكالات
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نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CCTN)، فيديو لعملية تحريك ونقل مبنى تاريخي عملاق في شنجهاي إلى موقع جديد، بواسطة منصات هيدروليكية متحركة ابتكرت خصيصًا وأطلق عليها Robotic Walker.

وتم نقل المبنى القديم مؤخرًا بواسطة تكنولوجيا "Robotic Walker" لأول مرة.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن مشروع نقل الموقع القديم لمدرسة لاغينا الإبتدائية الذي استمر 18 يومًا، اكتمل في 15 أكتوبر الجاري لإفساح الطريق أمام مشروع تجاري ومكتبي جديد.

ووفق تقارير محلية، ما يميز المشروع هو أن المبنى الأثري الذي يبلغ عمره 85 عامًا، تم رفعه بالكامل من فوق الأرض ووضعه في مكان آخر، وكان يحتوى على مايقرب من 200 دعامة تحته.

وعندما كان المبنى يتحرك، كانت الدعامات تتحرك كأنها أرجل تمشي حتى تمكن من الانتقال 62 مترًا بعيدًا عن موقعه الأصلي بتلك الأرجل الآلية.

وتمت الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المباني التاريخية، علمًا بأن المدرسة شيدت عام 1935.

هذا وأوضح المسئول عن تنفيذ المشروع، لان ووجي، أن المهندسين وضعوا ما يقارب 200 دعامة متحركة تحت المبنى الذي يضم 5 طوابق، وتؤدي هذه الدعامات دورًا شبيهًا بساقي الإنسان الآلي (الروبوت)، بعد الانقسام إلى مجموعتين تتولى إحداهما الرفع فيما تقوم الأخرى بالإنزال.

وشركة "شنجهاي إيفولوشن شيفت" الصينية قد تمكنت من تطوير هذه التقنية الثورية في العام 2018.

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