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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: رقصة ترامب الانتخابية تحاكى حركات تشافيز (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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اعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "رقص" نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعاته الإنتخابية مع أنصاره تحاكي حركات الزعيم السابق للجمهورية البوليفارية، هوجو تشافيز.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قال مادورو، أمام حشد من أنصاره: "ترامب كان يحاكي تشافيز خلال فعالية في بنسيلفانيا. هو رقص الآن خلال حملته الإنتخابية، هل رأيتم ذلك؟".

وسبق أن رقص ترامب مرارا خلال فعاليات انتخابية على أنغام الأغنية المعروفة "YMCA" لمجموعة "Village People" والتي تعتبر من أناشيد حركة المثليين والمتحولين جنسيا.

والزعيم الراحل لفنزويلا، الذي توفي في 2013، رقص أيضا مرارا خلال فعاليات علنية رقصة ميرينجي الأمريكية اللاتينية.
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