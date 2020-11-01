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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تمدد دعم الأجور بنسبة 80%

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة البريطانية ستمدد برنامجها الطارئ لدعم الأجور بسبب فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد أن الحكومة قررت ذلك لضمان حصول العمال الذين سيتم تسريحهم بشكل مؤقت خلال فترة عزل عام جديد في جميع أنحاء إنجلترا على 80 في المئة من رواتبهم.

وطبقت بريطانيا نظام دعم الأجور بنسبة 80 في المئة في مارس وكان من المقرر أن ينتهي ليحل محله مزيد من الدعم المستهدف.

ودعم هذا البرنامج 8.9 مليون وظيفة في ذروته وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 52 مليار جنيه إسترليني (67.28 مليار دولار) على مدار ثمانية أشهر.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام في بريطانيا بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب جونسون، في خطاب له مساء اليوم، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضح جونسون أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والحضانات والجامعات.

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