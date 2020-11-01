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منوعات

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
مصباح علاء الدين
مصباح علاء الدين
وكالات
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اعتقلت السلطات الهندية رجلين بسبب عملية نصب بعشرات الآلاف من الدولارات، بحق طبيب اشترى منهما المصباح الأسطوري المقتبس من روايات ألف ليلة وليلة، فيما تلاحق الشرطة مشتبها به آخر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلا وقع في فخ عملية نصب محكمة، ودفع مبلغًا ضخمًا مقابل شراء "مصباح علاء الدين"، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، وفقًَا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.

وكان الرجلان قد أقنعا طبيبًا بأنهما يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على استحضار الأرواح.

والطبيب دفع أكثر من 41 ألف دولار للحصول على مصباح علاء الدين، قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات، علمًا أن المحتالين طلبا أكثر من 200 ألف دولار للمصباح، مع الموافقة فيما بعد على دفعة أولى قدرها 41600 دولار.

وقال الطبيب: "أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح به جني وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة".

وأوضح الطبيب المخدوع أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات، ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت أحد المحتالين مرتديًا زي الشخصية الفلكلورية.

ونجح الرجلان بخداع الطبيب وإقناعه بأن المصباح سيجلب له الغنى والصحة والحظ الجيد، وهو ما دفعه لشرائه بمبلغ ضخم.

وقالت السلطات إن الرجلين متهمان بخداع عدد آخر من العائلات الهندية في عمليات نصب مختلفة.

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