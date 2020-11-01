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ترامب: بايدن يخطط لزيادة تدفق اللاجئين بنسبة 700%

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في انتخابات الرئاسة الديمقراطي جو بايدن، بأنه يخطط لزيادة تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة من البلدان المتضررة من الإرهاب بنسبة 700%.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب، في كلمة أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا: "قمت بتعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، من أجل ضمان الأمن القومي. قبل فترة وجيزة تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسألته ماذا حدث في فرنسا".

وتابع ترامب: "هل شاهدتم هذه الهجمات الرهيبة في الأسبوع الأخير، أكثر من هجمة واحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنبقي على الإرهابيين المتطرفين بعيدا عن بلادنا، إذا حصلت على دعمكم في الانتخابات".

وتابع: "يعد بايدن بزيادة عدد اللاجئين بنسبة 700%.. هذه صفقة بين بايدن وبيرني المجنون. في بيانهم- الوثيقة السميكة- تم ذكر أشياء مروعة. لقد اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف، بما في ذلك من سوريا والصومال واليمن".

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