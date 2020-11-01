حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 1 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الميزان ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنياً: يبدأ الشهر مع تناغم مهني رائع جداً، وتنفذ مشروعاً جديداً تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية والعائلية.عاطفياً: فرصة هادئة إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات وتتفاقم.صحياً: القلق والأرق ينهكان جسمك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما، لكنك تستعيد عافيتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.