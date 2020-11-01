حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 1 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج العذراء ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عائداتك ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزًا على هذه الناحية.عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، لكن الأمر لن يدوم طويلًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.