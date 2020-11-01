حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 1 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الأسد ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تكون مثلثًا ناجحًا جيدًا مع زميلين مميزين في العمل، ويتحدث هذا اليوم عن فرص جيدة ونجاح في أيّ عمل تسعى إليه.عاطفيًا: الإحترام المتبادَل مع الشريك يعدّ عاملًا إيجابيًا ومهمًّا، وخصوصًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات متسارعة.صحيًا: طبيعتك التي تجعلك لا تتوقف عن التفكير ليلًا ونهارًا تحرمك من الاسترخاء، لذا عليك ممارسة رياضة اليوغا واعتزال التفكير فترة حتى تريح ذهنك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.