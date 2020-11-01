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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 224 حالة وفاة و35 ألف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:53 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، تسجيل 224 حالة وفاة و35 ألفا و641 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" في فرنسا إلى 36 ألفا و788 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة مليونا و364 ألفا و625 حالة، منذ بداية تفشي الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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