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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبير أطباء إنجلترا: جهاز الخدمة الصحية كان سيواجه مشكلة بسبب كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
كريس ويتي
كريس ويتي
وكالات
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قال كريس ويتي كبير أطباء إنجلترا، إن جهاز الخدمة الصحية في البلاد كان سيواجه مشكلة غير عادية في ديسمبر مع وفاة أعداد كبيرة بكورونا لو لم يفرض العزل العام الذي أعلن عنه يوم السبت.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه إذا لم نتحرك الآن، فإن احتمالات تعرض جهاز الخدمة الصحية لمشكلات غير عادية في ديسمبر ستكون مرتفعة للغاية".

وتابع قائلا: "لذا فإن هذا الإجراء يحاول إلى حد ما التأكد من أن جهاز الخدمة الصحية لن يواجه في شهر ديسمبر وضعا مستحيلا مع وجود أعداد كبيرة من المصابين ووفاة أعداد كبيرة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام في بريطانيا بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات.

وطالب جونسون، في خطاب له، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضح جونسون أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والحضانات والجامعات.

وتجاوزت المملكة المتحدة عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء، وأعلنت الحكومة السبت أن عدد الإصابات بلغ 1.011.660.

وسجل البلد الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا 46555 وفاة، 326 منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

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