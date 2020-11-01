بروفات مكثفة لـ «الليلة المحمدية» فى صحبة الهادى الأمين على البالون

يجري المخرج جمال عبدالحميد بروفات مكثفة لليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" الذى سيعرض قريبًا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة.تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الذى يوجه شكر خاص للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على مايقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور.البطولة للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول."في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د. محمود سامي، كتابة الأغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.