رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بروفات مكثفة لـ «الليلة المحمدية» فى صحبة الهادى الأمين على البالون

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:35 ص
بروفات مكثفة لليلة
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
ايهاب مصطفى
طباعة
يجري المخرج جمال عبدالحميد بروفات مكثفة لليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" الذى سيعرض قريبًا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الذى يوجه شكر خاص للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على مايقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور.

البطولة للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د. محمود سامي، كتابة الأغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية
بروفات مكثفة لليلة المحمدية

موضوعات متعلقة

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

غلق طريق «سوهاج - سفاجا» بسبب الطقس السيئ

القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

غلق طريق «سوهاج - سفاجا» بسبب الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

نقل مدرسة عمرها 85 عامًا بواسطة منصات هيدروليكية متحركة بالصين ( فيديو)

حل جديد لـ«رائحة الأقدام الكريهة»

برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

بروفات مكثفة لـ «الليلة المحمدية» فى صحبة الهادى الأمين على البالون

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟