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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 102641 مواطنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بالوادى الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
فحص مواطن
فحص مواطن
محمد مهدي
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أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم فحص ١٠٢٦٤١ مواطن على مستوى المحافظة منذ إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة وحتي الآن، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وأوضح «محروس» أنه تم الوصول للفئات المستهدفة بالفحص، والبالغ عددهم ٧١٣٠٠ مواطن فوق سن الأربعين علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلى فحص المواطنين الوافدين للمحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بقري ومدن المحافظة.

وأضاف «محروس»، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.
فحص مواطن
فحص مواطن
فحص مواطن
فحص مواطن
فحص مواطن
فحص مواطن

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