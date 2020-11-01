اشتباه فى إصابة نائبة رئيس الوزراء الكندى بكورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند أنها وضعت نفسها في الحجْر الصحي إثر تلقّيها إخطارا من تطبيق على هاتفها المحمول مخصص لمكافحة كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت فريلاند التي تشغل أيضا منصب وزيرة المال، "خضعتُ اليوم لاختبار كوفيد-19 بعدما تلقّيتُ إخطارا من تطبيق +كوفيد أليرت+".وأضافت "أنا في الحجر الصحي في المنزل بانتظار نتائج الاختبار".وتابعت "يُعتبر تطبيق كوفيد أليرت أداةً مهمة في مكافحتنا للفيروس"، داعيةً الكنديين إلى تنزيله واستخدامه وتم تنزيل التطبيق نحو 4،9 ملايين مرّة منذ إطلاقه.وفي مارس، وخلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، عزلَ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه بعد إصابة زوجته صوفي غريغوار ترودو بالفيروس.كما أصيب بالفيروس في سبتمبر اثنان من زعماء المعارضة، هما إيرين أوتول من الحزب المحافظ وإيف فرانسوا بلانشيت من كتلة كيبيك.وكندا التي تشهد منذ سبتمبر موجة ثانية من الفيروس، أحصت حتى تاريخ السبت أكثر من 234،500 إصابة بالفيروس و10،136 وفاة.