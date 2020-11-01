البرازيل تسجل 407 وفيات و19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان، أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.