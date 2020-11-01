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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تحرير سبيتين عراقيتين إيزيديتين لدى «داعش» فى سوريا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:56 ص
داعش
داعش
وكالات
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أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، حسين قايدي، تحرير فتاتين مختطفتين من قبضة عائلات تنظيم «داعش» في سوريا.

وأفاد حسين قايدي بأن عدد المحررات ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف بعد 6 أعوام على اقتيادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأوضح «قايدي»، أن الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن أعمارهما تتراوح ما بين 15 و20 عامًا.

ولفت إلى أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيدين الناجين والناجيات من قبضة «داعش» الإرهابي، صرح «قايدي»، بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثًا، 3542 شخصًا من بينهم 1204 نساء و339 رجلًا، والبقية أطفال.

وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخصًا، وقعوا بيد تنظيم «داعش» في مطلع أغسطس 2014.

يذكر أن في الثالث من أغسطس 2014، اجتاح تنظيم «داعش»، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق الإيزيدين، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

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