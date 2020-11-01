رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تفرض إغلاقا عاما فى معظم أنحاء البلاد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
البرتغال تفرض إغلاقا
البرتغال تفرض إغلاقا عاما
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة البرتغالية، فرض إجراءات العزل العام مجددا اعتبارا من 4 نوفمبر في معظم أنحاء البلاد على خلفية ارتفاع حاد لمؤشرات فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة استثنائية، فرض القيود العامة في البلديات التي تسجل 240 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال أسبوعين.

وأبلغت السلطات المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد.

وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن الإجراءات ستغطي 121 بلدية بما في ذلك لشبونة وبورتو، وتضم المناطق التي يشملها الإغلاق نحو 70% من سكان البرتغال البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرتغال 141279 في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 2507.

وسجلت البلاد يوم الجمعة رقما قياسيا لمؤشر الإصابات الذي بلغ 4656 حال، قبل أن تتراجع هذه الحصيلة إلى 4007 السبت.

موضوعات متعلقة

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

مشادة بين فضل وكهربا في احتفالات الأهلي بالدرع الـ42

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»