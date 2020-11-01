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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو يعلن عن هجوم جديد على مصنع بتروكيماويات فى فنزويلا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعرض مصنع للبتروكيماويات، لهجوم وصفه بـ"الإرهابي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مادورو، في كلمة ألقاها: "تم أمس شن هجوم على مصنع مهم للبتروكيماويات، إنه كان هجوما إرهابيا".

وأشار مادورو إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، مضيفا: "إنها هجمات إرهابية مباشرة تستهدف اقتصاد فنزويلا وصناعتها وقطاعاتها الاستراتيجية".

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن هذه الهجمات يتم التخطيط لها في كولومبيا، متهما الولايات المتحدة بتدبيرها.

وسبق أن قال مادورو، يوم 28 أكتوبر، إن هجوما استخدم فيه "أسلحة قوية طويلة المدى" استهدف مصنع البتروكيماويات أمواي، الذي يعتبر من المنشآت الأهم في فنزويلا.

وتمر فنزويلا منذ العام 2018 بأزمة سياسية واقتصادية حادة رافقتها موجة احتجاجات واسعة، وأعلن على خلفية هذه الأحداث الرئيس المعزول للجمعية الوطنية، خوان جوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للدولة بينما دعمته الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بينها كولومبيا التي اتهمها مادورو مرارا بالوقوف وراء هجمات على بلاده.

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